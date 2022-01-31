شكرا لقرائتكم خبر عن «إباحية».. آبل تثير غضب الجميع بسبب «إيموجي» فاضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سادت حالة من الغضب بين مستخدمي أجهزة آبل في الدول العربية والشرق والأوسط، بعدما نشرت مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام “iOS 15.4” الجديد، تضمنت رمزا لرجل “حامل”، في إشارة إلى دعم “الشذوذ” أو ما يطلق عليهم “المثليين جنسيًا”.

كما أضافت الشركة اثنين آخرين بينهما شخص حامل مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجا، وهو ما خلق بلبلة كبيرة في الأوساط، وسط مطالبات باعتذارات وحذف الصور.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولاً من وجهة نظرهم من خلال طرح رموز مثلية بين الرموز الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

إلا أن الخطوة جاءت بمفعول عكسي، حيث غرّد أحد الأشخاص متسائلاً: “كيف يمكن للرجل أن يكون حاملا؟.. لقد فشلنا كحضارة”.

فيما سخر آخر قائلاً: “مافيا إباحية”، بينما طالبت تغريدات أخرى على تويتر الشركة باعتذار وإجراءات لتصحيح الموقف.