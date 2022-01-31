السلطات السعودية تصادر ملياري ريال من شخصين أدينا بغسل أموال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

ذكرت وسائل إعلام سعودية، يوم الإثنين، أن النيابة العامة صادرت ملياري ريال (533 مليون دولار) من مدانَيْن بجرائم غسل الأموال.



ونقلت صحيفة عكاظ المحلية عن مصدر في النيابة العامة، تأكيده بأن ”التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية، أسفرت عن صدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة، بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال“.

وبحسب المصدر، فإن ”شخصين زاولا عملاً من الأعمال المصرفية بامتهان تلقي أموال ناتجة عن التستر والاتجار في المخدرات من مجهولي الهوية والمخالفين، وبلغت الأموال نحو ملياريْ ريال، وتم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول؛ لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة“.