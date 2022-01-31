شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «تقويم التعليم» بشأن اختبارات «القدرات العامة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن اختبار القدرات العامة خمس فرص، ويمكنك تنويعها كاختبارات ورقية ومحوسبة.

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مغرد قال فيه : “أجريت الاختبار مرتين، الأول ورقي والثاني محوسب، كم باقي لي محاولات؟

وأجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب بقولها “اختبار القدرات العامة خمس فرص، ويمكنك تنويعها كاختبارات ورقية ومحوسبة، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول الاختبار المحوسب هو ثلاث فرص فقط”.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي.

ونشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، في “تويتر”، تفاصيل مواعيد الاختبارات للطلاب والطالبات حيث يبدأ التسجيل في اختبار القدرات العامة ورقي للطالبات في 31/1/2022، وللطلاب في 2/2/2022م، وينتهي التسجيل المبكر في 5 مارس 2022م.