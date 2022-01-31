شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم.. مركبة تدهس طفلة بعد نزولها من الحافلة المدرسية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة دهس مركبة لطفلة أثناء عبورها الطريق بعد نزولها من الحافلة المدرسية في مدينة الجبيل الصناعية.

وأظهر الفيديو الطفلة تنزل من الجهة المقابلة لمنزلها وأثناء عبورها من أمام الحافلة وقطع الطريق باتجاه منزلها، لكنها تفاجأت بمركبة متجاوزة تصطدم بها من الجهة الجانبية.

وأفاد نشطاء ان الطفلة تعرضت لإصابات في جسدها، لكنها بخير بعد أن كادت أن تفقد حياتها في هذا الحادث.

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