شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم شقة بالمدينة المنورة وإخلاء 4 نساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أخلى قوات الدفاع المدني بالمدينة المنورة (4) نساء من شقة سكنية بعد نشوب حريق فيها. وكان الحريق قد شب بالشقة، نتيجة تمّاس كهربائي بالمدفأة، حيث تم إخماد الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة.

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