نقلة نوعية في الميزات تطال هواتف آيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن آبل ستمنح هواتف آيفون عددا من الميزات المهمة خلال العام الجاري.



وتبعا للمواقع فإن المبرمجين اكتشفوا في نسخ أنظمة iOS 15.4 التجريبية تقنيات ستسمح لتطبيقات هواتف iPhone 13 Pro و Pro Max بالاستفادة من أقصى إمكانيات توفرها شاشات هذه الأجهزة، إذ ستتمكن جميع التطبيقات المثبتة على تلك الأجهزة والتي تدعم صورا وفيديوهات بتردد 120 هيرتزا من العمل بسلاسة مع شاشات الهواتف.

وكانت بعض صفحات الإنترنت قد أشارت في وقت سابق إلى أن خطأ برمجيا في بعض نماذج هواتف آيفون الأخيرة كان يمنع بعض التطبيقات الخارجية التي تثبت على تلك الأجهزة من عرض الفيديوهات بدقة تزيد عن 60 هيرتزا، ما يتسبب بعض الأحيان بخلل في عمل بعض ألعاب الفيديو أو مشكلات في عرض الفيديوهات عالية الدقة.

وبالإضافة إلى الميزة المذكورة تعمل آبل أيضا على تطوير ميزة جديدة ستساعد أصحاب الشركات الصغيرة أو المحال التجارية باستخدام هواتف آيفون على قبول المدفوعات الإلكترونية، ودون الحاجة لاستعمال آلات الدفع الإلكتروني التلامسية المطروحة حاليا للعمل مع البطاقات المصرفية.

وستعمل هذه الميزة عبر شرائح NFC لتكون شبيهة بخدمة Mobeewave التي وفرتها سامسونغ عبر بعض هواتفها سابقا.