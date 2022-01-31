شكرا لقرائتكم خبر عن “التعليم” تزف بشرى سارة لأكثر من ألف معلم ومعلمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم 24 دورة تدريبية لتطوير قدرات 1018 من المعلمين والمعلمات على المشاريع والتجارب وفق منهجية STEM، من خلال إكسابهم المفاهيم والمعارف الرئيسية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وأساليب التدريس والتطبيق والتقويم المرتبطة بها، وذلك خلال الفترة 30 يناير حتى 21 فبراير 2022.

وقال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د.محمد المقبل: “إن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز أداء المعلمين والمعلمات أثناء تدريس المنهج التعليمي، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، ويسهم في دعم نواتج التعلّم، وتهيئة الطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل”، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ التدريب عبر منصة سماء للتدريب.

وأضاف د.المقبل أن الدورات تستهدف المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات في جميع الإدارات، حيث سيتم اختيار المتدربين بعناية من مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بينما سيقوم بتنفيذ الدورات الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في النشاط العلمي بوزارة التعليم من خلال مدربين أكفاء قادرين على توجيه منهجية STEM في المسار الصحيح المنتظر منها أهدافاً وغايات.

وأشار د.المقبل إلى أن الوزارة الخليج 365 جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية STEM وفق توجيهات وحرص معالي وزير التعليم، وذلك عبر إتاحة مراكز STEM المدرسية وعددها 104 مراكز على مستوى مناطق المملكة، والتي تساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قُدراتهم، بما يتناسب وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك تحقيق فرص للطلبة المبدعين للمشاركة في المنافسات والمسابقات العالمية.