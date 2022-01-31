مستشفى جديد لأمراض السرطان والقلب في مدينة دبي الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مجموعة "برايم للرعاية الصحية" عزمها إنشاء مستشفى لأمراض السرطان والقلب والرئتين في مدينة دبي الطبية بسعة 100 سرير وبكلفة تبلغ 495 مليون درهم.



ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات ليشكل إضافة مهمة للخدمات الطبية التخصصية التي توفرها مدينة دبي الطبية للمرضى في دبي والإمارات والمنطقة.

وقال جمال عبد السلام المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: " نثق بأن افتتاح مستشفى "برايم" لأمراض القلب و السرطان و الرئة سيمثل علامة فارقة في القطاع الصحي في دبي لما سيوفره للمرضى من خدمات رعاية صحية تخصصية".

من جانبه، ذكر الدكتور جميل أحمد مؤسس و رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم للرعاية الصحية أن المستشفى سيضم ثلاثة مراكز في القلب و الرئة و الأورام ما يعزز مكانة دبي وجهة للتميز الطبي وتوفير منشأة طبية عالمية المستوى في دولة الإمارات والمنطقة .. موضحا أن رؤية المجموعة ترتكز على رسم مسارات جديدة في مجال الرعاية الصحية والتحول الرقمي والتكنولوجي في الطب لتمكين غد أكثر سعادة للأفراد.

وسيضم مستشفى "برايم" للقلب والرئة مركزا لرعاية القلب يقدم مجموعة واسعة من الإجراءات التشخيصية التداخلية وغير التداخلية بالإضافة إلى عمليات العلاجات التاجية التداخلية واضطرابات الصمامات واضطرابات القلب الهيكلية وعدم انتظام ضربات القلب وخدمات إعادة تأهيل القلب بالإضافة إلى الفيزيولوجيا الكهربية وفسيولوجيا القلب والتدخلات القلبية المعقدة.

ومع افتتاحه سيوفر مستشفى "برايم" لأمراض القلب والرئتين 100 سرير تتوزع على مبنى المستشفى المبني على امتداد ثمانية طوابق إلى جانب مجموعة من التخصصات السريرية بما في ذلك جراحة المسالك البولية وأمراض الكلى وأمراض النساء والجهاز الهضمي وجراحة الأعصاب والعمود الفقري والجراحات التجميلية والترميمية وغيرها.

و يوظف المستشفى أحدث التقنيات الطبية في التشخيص والعلاج بما في ذلك استخدام الروبوتات الجراحية وغرف العمليات الهجينة وغيرها من أحدث التقنيات العالمية وسيتم تجهيزه بتقنيات طبية تستخدم الذكاء الإصطناعي.