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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. توفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت القنصلية العامة في سيدني بأستراليا، توفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا إلى المملكة، وذلك إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله-.
وأوضحت القنصلية عبر حسابها في «تويتر»، أن القنصل العام مشاري بن نحيت اطمأن اليوم، على حالة المواطن قبل نقله إلى المملكة، متوجهًا بالشكر للفريق الطبي والطيارين على جهودهم، متمنياً للمواطن الشفاء العاجل.
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