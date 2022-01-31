إيران.. لبؤة تفترس حارسها في حديقة حيوانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

هاجمت لبؤة حارس حديقة حيوانات في وسط إيران، ما تسبّب بمصرعه، قبل أن تلوذ بالفرار مؤقتاً برفقة أسد تتواجد معه في القفص ذاته، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين.



وأورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي "إيريب نيوز"، الإثنين، أن "اللبؤة الموجودة في الحديقة منذ أعوام عدة، تمكنت من فتح باب القفص والخروج عبره، قبل أن تهاجم الحارس البالغ من العمر 40 عاماً الذي كان يحضر لهما الطعام، الأحد".

وأوضح أنه على إثر ذلك "تمكّن الحيوانان من الهروب" من قفصهما في حديقة حيوانات آراك، مركز محافظة مركزي الإيرانية، على مسافة نحو 200 كلم إلى الجنوب الغربي من طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن محافظ مركزي أمير هادي قوله إن "الجهود لإلقاء القبض على الحيوانين وهما على قيد الحياة تكللت بالنجاح".