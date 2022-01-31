لإعطاء الجرعات المعززة.. اليابان تعيد فتح مركز تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعادت الحكومة اليابانية فتح مركز للتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في طوكيو اليوم (الاثنين) لتسريع إعطاء الجرعات المعززة، وذلك لمواجهة الموجة الجديدة من العدوى المدفوعة بمتحور "أوميكرون" شديد الانتشار.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن المركز، الذي تم فتحه وسط انتقادات ضد الحكومة بسبب البطء في توزيع الجرعات المعززة، تديره قوات الدفاع الذاتي وسوف يقدم لقاح شركة موديرنا الأمريكية للأشخاص بداية من سن 18 عاما.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي زار الموقع اليوم الاثنين، إن إدارته "سوف تشرح بالتفصيل أهمية الجرعات المعززة وفعاية خلط اللقاحات ومطابقتها" للجمهور.

وحث كيشيدا السكان على الحصول سريعا على التطعيم بعد تلقي تذاكر خاصة بذلك من البلديات المحلية.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يساهم المركز بشكل كبير في تسريع وتيرة التطعيم. وتقتصر القدرة مبدئيا على تطعيم 720 شخصا في اليوم، وهو أقل بكثير من 10 آلاف شخص في المكان نفسه في الفترة من مايو إلى نوفمبر من العام الماضي، مع تعطل المصعد في المنشأة القديمة الذي أسفر عن تقليل المساحة المتاحة إلى طابق واحد.

وحصل إجمالي 2.7% فقط من سكان اليابان على الجرعة المعززة حتى يوم الجمعة الماضي، وفقا للحكومة، وهي نسبة أقل بكثير من مثيلتها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث تم إعطاء أكثر من 50% من السكان جرعات معززة.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية اليوم ، فإنه اعتبارا من السابع من شباط/فبراير المقبل سيرفع العدد اليومى للأشخاص الذين سيتلقون التطعيم إلى 2160.

وتخطط قوات الدفاع الذاتي أيضا لبدء تطعيم نحو 960 شخصاً في اليوم في موقع بحي تشوؤ في أوساكا اعتبارا من السابع من شباط/فبراير.