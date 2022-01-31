ما هي أخطر الأطعمة على صحة الإنسان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر خبراء التغذية والسلامة الصحية، من بعض الأطعمة، التي يعتبرونها "مدمرة لصحة الإنسان".



ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن "فوكس نيوز" عن الخبراء قولهم إن الإنسان إذا أراد أن يعيش في صحة جيدة، عليه تجنب بعض الأنواع من المأكولات.

وقدّم المصدر لائحة "أسوأ الأطعمة لصحتك":

1- الطعام المقلي: يقول أخصائيو التغذية إن الأطعمة المقلية باتت حاضرة بقوة في وجباتنا، مشددين على ضرورة التقليل منها.

وقالت أخصائية التغذية أنجيلا إل لاغو: "نحن لا نقترح عدم تناول الأطعمة المقلية مطلقا، ولكن لا ينبغي أن تكون عنصرا أساسيا في النظام الغذائي لأي شخص، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسعرات الحرارية، وكلها ضارة بصحة القلب وترفع خطر الإصابة بالسمنة".

2- رقائق البطاطس: ينصح بتجنبها لعدة أسباب، من بينها توفرها على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تشكل خطرا على شرايين القلب، كما أنها ذات سعرات حرارية مرتفعة دون منفعة غذائية.

3- السكريات المضافة: إذا رأيت أي سكريات مضافة على "ملصق حقائق التغذية" للأطعمة المعبأة، فابتعد عنها قدر الإمكان. ويقول خبراء الصحة إن السكريات المضافة لها قيمة غذائية صفرية، كما أنها تزيد مخاطر السمنة ومتلازمة الأيض الغذائي.

4- الزيوت المهدرجة: يمكن للزيوت المهدرجة أن تؤثر على صحة الإنسان بشكل جدي على المدى البعيد خصوصا عند الإفراط في استهلاكها، وقد تؤدي إلى السمنة وارتفاع الكولسترول وتصلب الشرايين وأمراض القلب واضطرابات في الهضم..

5- الدهون المهدرجة: توجد غالبا في المعجنات والبطاطس المقلية والكعك المقلي، وينصح بتجنبها، إذ أنها تزيد نسب الكوليسترول، وهي مرتبطة ببعض أنواع السرطان والبدانة..

6- النقانق: وجدت دراسات عديدة ارتباطات قوية بين استهلاك اللحوم المصنعة، مثل النقانق، وحدوث مرض الشريان التاجي، وهو تضييق أو انسداد الشرايين التي تزود القلب بالدم.

ولتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يحث خبراء التغذية على استبعاد جميع اللحوم المصنعة من النظام الغذائي، خاصة من وجبة الإفطار.