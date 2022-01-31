دون تدخل بشري.. تقنية تبعد الطيور آليا عن المخاطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

طوّر باحثون من قسم علوم الحاسوب في جامعة ألبرتا، وبالتعاون مع شركة Aerium Analytics لتكنولوجيا الطائرات دون طيار، وشركة Imperial Oil Ltd للبترول، في كندا، تقنية جديدة تسمح بتشغيل أنظمة الطائرات ”درون“، آليًا، لإبعاد الطيور عن المخاطر الصناعية، دون تدخل بشري.



وحسب ما ذكره موقع Troy Media الإخباري، يوم الاحد، فإن الباحثين الكنديين صمموا برنامجاً حاسوبياً مطورا، لتحسين أداء تقنية نظام درون تسمى RoBird وتُستخدم بالفعل لردع أسراب الطيور عن الأماكن الصناعية، من خلال التحكم البشري في أدائها لا سلكياً.

وأوضح الفريق البحثي، أن البرنامج الحاسوبي المطور، سيساعد الطائرات دون طيار RoBird، تلقائيًا، في تحديد وإحصاء وتتبع وإعداد التقارير عن الطيور القادمة إلى منطقة ما، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

من ناحيته شرح جوردان سيكوريا، رئيس شركة Aerium Analytics، أن دمج برنامج الذكاء الاصطناعي المطور، مع تقنية RoBird، يوفر المزيد من البيانات والتفاصيل لمساعدة أصحاب المصانع في التعامل مع مجموعات الطيور المعرضة للخطر.

وبين جوردان سيكوريا، أن التقنية الجديدة، تقلل بشكل فعال من الحاجة إلى أدوات التشغيل والتدخل البشري، حيث تحد بذلك من مخاطر السلامة، والتعرض لانبعاثات الكربون.

من جانبها، قالت إيرين تشينج، المؤلفة الرئيسة في الدراسة إن ”التقنية الجديدة، تعمل من خلال أتمتة أدوات التتبع بالكامل، لاكتشاف الطيور بشكل أفضل من التقنيات الحالية، ومنعها من الهبوط والتعشيش في المناطق الصناعية مثل برك مخلفات التعدين، ومواقع النفط الرملي“.

وأشارت إيرن تشينج، إلى أن نظام الاستشعار عن بعد الجديد، سينقل تكنولوجيا مراقبة وقياس وحماية الطيور مع التحقق الصناعي، إلى المستوى التالي.

وأكد الفريق البحثي إمكانية تطوير عمل التقنية في أنظمة درون ذكية، تسمح آليا في المستقبل، بمنع تعرض جميع أنواع الحيوانات البرية للمخاطر.

وتلقى الباحثون منحة مالية، بقيمة مليون دولار، من خلال مسابقة تكنولوجيا النفط والغاز الرقمية، لشبكة ابتكار الموارد النظيفة CRIN في كندا.

وتعمل إيرن تشينج مع فريقها في مركز أبحاث الوسائط المتعددة بجامعة ألبرتا الكندية، على تطوير خوارزميات وأدوات أخرى للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في مراقبة الكائنات المستهدفة بتقنية RoBird.