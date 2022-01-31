كل ما تريد معرفته حول هاتف OPPO A96 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة أوبو الصينية هاتفها المحمول الجديد OPPO A96 5G في الأسواق مستهدفة الفئة المتوسطة بسعر جذاب لهواة هذا النوع من الهواتف.



ويأتي الهاتف الجديد OPPO A96 5G بـ10 مزايا و6 عيوب تعرف عليها المراجعون والخبراء.

ووفقا لجريدة المال المصرية، يأتي هاتف OPPO A96 بشاشة مقاس 6.43 بوصة وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز.

كما يأتي أيضا مزودا بثلاث كاميرات أولها كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة على ظهر الجهاز الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED مثبت ضمن جزيرة الكاميرا.

ويدعم هاتف Oppo A96، شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G، بالإضافة إلي معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رامات بسعة 5 جيجابايت.

بالإضافة إلي بطارية بقدرة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، تقوم بشحن البطارية بالكامل عبر منفذ USB -C.

يأتي الهاتف بشاشة مقاس كبير 6.43 بوصة ومن النوع اوليد ودقة العرض FHD، كما يتضمن معالج قويى في نظام الاندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية.

كذلك يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتركيب كارت ذاكرة خارجي وبه بصمة مخفية تحت الشاشة.

ويأتي الهاتف بتصميم كاميرا أمامية على شكل ثقب صغير، ويوجد به مدخل 3.5 مم خاص بالسماعات الخارجية، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل.

وم المزايا أيضا وجود ذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت، وإمكانية تصوير فيديو بجودة تصل إلي 4K.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وليس أكثر من 100 وات التي يوفرها المنافسون، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد إصدار 11 وليس 12، ولا يوجد به كاميرا WIDE خاصة بتصوير الزوايا واسعة.

ويأتي الهاتف بدرجة سطوع 600 شمعة فقط، ولا يدعم الشحن اللاسلكي، كما لا تتوفر به خاصية الدفع عن بعد NFC.

يتوافر هاتف OPPO A96 5G بسعر 315 دولار ما يعادل 4860 جنيها.