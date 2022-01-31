موعد استطلاع هلال رجب والتاريخ المتوقع.. رمضان 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان 2022، الذي ينتظره الملايين في العالم العربي والإسلامي ويتحرون أخباره بدقة.



وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية في جميع أنحاء الجمهورية.

وستعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه، الثلاثاء الذي يوافق 29 من جمادى الثاني، الأول من فبراير/شباط، بعد صلاة المغرب.

وعلقت الدار عبر صفحتها الرسيمة على موقع "فيس بوك": "بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رجب يوم الثلاثاء الموافق أول فبراير 2022م.. اللهم بلّغنا رمضان".

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443 هجريًا الموافق الأول من فبراير/شباط 2022 (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية: من المتوقع أن تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجرية فلكيا يوم الأربعاء 2 فبراير 2022.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيصل منزلة الاقتران الثلاثاء، عند الساعة 07:46 صباحا منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:11 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (03) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (06) درجات وإضاءته (0.3 %) وسيغرب عند الساعة 06:29 مساءً بعد ( 18 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك تتحقق شروط دخول الشهر فلكيا، إلا أن رؤية هلال القمر ستكون متعذرة.

أما مركز الفلك الدولي فقد أكد أن رؤية هلال رجب سوف تتعذر في أغلب البلاد العربية.

وبحسب مركز الفلك الدولي، فإن الهلال سيكون أعلى الأفق بعد غروب الشمس، لكن رؤيته غير ممكنة بالعين المجردة أو التلسكوب في أغلب الدول العربية بسبب اقترابه من الأفق ودخوله في ضوء الشمس المتبقي.

ويستثنى من ذلك مناطق مثل جنوبي الجزائر وجنوبي المغرب، وموريتانيا والصومال وجنوبي السودان، حيث يمكن أن يرى الهلال بالتلسكوب مع بعض التدقيق.