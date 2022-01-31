شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فعاليات الإمارات تبتكر 2022 تنطلق غداً وتتواصل حتى نهاية فبراير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق غدا الثلاثاء (1 فبراير 2022)، فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"، الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في كافة إمارات الدولة، والهادف لترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.



ويشرف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" التي تقام طوال شهر فبراير في جميع أنحاء الدولة، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وأفراد المجتمع، وتركز على تحسين مشاركة المجتمع في التأسيس لمبادرات مستقبلية وإحداث حراك مجتمعي شامل يتبنى ثقافة الابتكار في مختلف مجالات العمل وترسيخه ممارسة مجتمعية يومية، وتحفيز أصحاب العقول والإبداعات والأفكار، لإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في تحسين حياة المجتمع.

وتشهد "الإمارات تبتكر" تنظيم مئات الفعاليات والأنشطة في مختلف إمارات الدولة، التي تشمل عقد مؤتمرات وورش عمل وإطلاق جوائز ومبادرات مبتكرة جديدة في مختلف المجالات.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعميم وترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار الحكومي في القطاعات الحيوية، ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "، بتعزيز الاستفادة من الحلول والأفكار الإبداعية لابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية تسهم في مواصلة عمليات التطوير المستمرة في مختلف مجالات العمل لتحسين حياة الناس.

وأشارت هدى الهاشمي إلى أن "الإمارات تبتكر 2022"، يحتضن الأفكار الإبداعية والابتكارات الخلاقة ويعزز مشاركة مجتمع دولة الإمارات في دعم توجهات الدولة المستقبلية، من خلال المشاريع والمبادرات والحلول المبتكرة التي يتم استعراضها ضمن فعاليات هذا الحدث الوطني، لافتة إلى أن جدول فعاليات هذا الشهر التي تنظم في كافة إمارات الدولة بما فيها "إكسبو 2020 دبي"، الذي يحتفي بالابتكار والمبتكرين ويركز على تواصل العقول وصنع المستقبل، يعكس مدى الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في تطوير نمط تفكير جديد يتبنى الابتكار في مختلف المجالات لتكون الإمارات من أكثر دول العالم ابتكاراً.

ويتضمن جدول "الإمارات تبتكر 2022" تنظيم فعاليات ومبادرات مبتكرة على مستوى الدولة، وإطلاق برامج جديدة، وورش عمل، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع في التأسيس لمبادرات مستقبلية وتوفير نماذج حكومية أفضل وأكثر مرونة.

ويحتضن إكسبو 2020 دبي أكثر من 60 فعالية، لتمكين زوّار المعرض من جميع أنحاء العالم من الاطلاع على المبادرات المبتكرة التي تم إطلاقها في الدولة، فيما ينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرض للابتكار في "حديقة المهرجان" في إكسبو، والذي يتم من خلال استعراض أبرز التجارب الحكومية المبتكرة، واستضافة جلسات وورش عمل تخصصية في مختلف مجالات الابتكار تنظمها الجهات الحكومية.

وضمن فعاليات الإمارات تبتكر 2022، تستعرض وزارة الداخلية 4 منتجات ابتكارية تشمل مشروع قناص الامارات وهو عبارة مركبة يتم التحكم بها عن بعد ومرتبطة بغرف العمليات تستخدم في الأحداث الأمنية، ومشروع صقر الامارات وهو عبارة عن طائرة بدون طيار لتنفيذ المهام الأمنية، ومشروع روبوت الاطفاء وهو عبارة عن آلية صغيرة لإخماد الحرائق، ومشروع خدمة بن وريقة الذكية التي يوفرها تطبيق وزارة الداخلية لتسهيل وصول الاطباء للمستشفيات.

كما تنظم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ معرض "خدماتنا رقمية"، الذي تسلط من خلاله الضوء على العديد من المبادرات من خلال منصة تقنية تفاعلية تحتوي على العديد من الخدمات التي تلامس اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين، تتضمن خدمات الهوية والجنسية، والإقامة الذهبية، وخدمات الجمارك الرقمية، والخدمات الاستباقية، وخدمات التصديق الرقمي ببصمة الوجه وخدمات التطبيق الذكي.

وتستعرض محاكم دبي مبادرة التقاضي الرقمي، وهو نظام ذكي تفاعلي ومتكامل يمكن المتعاملين من الحصول على كافة خدمات التقاضي بسهولة ويسر على مدار الساعة، كما تسلط الضوء على قانون حقوق الطفل "وديمة" المصور، أول قانون متوفّر بطّريقة مصوّرة تّفاعلية، بهدف تسهيل إيصال المعلومات للطّفل وتيسير فهمها بطريقة تُساعده في اكتشاف ومعرفة حقوقه بنفسه.

أما جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي فتنظم فعالية تستعرض خلالها حلولاً مبتكرة تتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي للحد من هدر الطعام وتعزيز مستويات الأمن الغذائي، من خلال الاكتشاف المبكر لأمراض النبات، كما يوظف المشروع أدوات تحليل البيانات في دعم المزارعين في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.

وتنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب فعالية تستعرض المشاريع المبتكرة وإنجازات المواهب الشابة، تهدف لتعريف المجتمع بإنجازاتهم، وتحفيز الشباب على المزيد من الابتكار، واكتشاف ودعم أصحاب المشاريع المبتكرة والمواهب الشابة وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في تطوير الحلول المبتكرة الهادفة لدعم مسيرة الدولة المستقبلية.

وتنظم شرطة دبي معرض الابتكار في جناح فزعة، الذي يستعرض أحدث الابتكارات الأمنية في خدمة المجتمع، فيما تعقد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جلسة حوارية افتراضية حول الجينوم البشري والطب الدقيق وعلم الوراثة الدوائية، تسلط الضوء خلالها على برنامج الجينوم الإماراتي وآثاره الإيجابية المتوقعة في قطاع الرعاية الصحية.