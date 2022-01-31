شكرا لقرائتكم خبر عن أبشر: 5 خطوات لتفعيل «خدمة توصيل الوثائق» بالبريد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر خطوات تفعيل “خدمة توصيل الوثائق” وذلك لتسهيل توصيل الوثائق للبريد للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر على سؤال مواطن شكا من تعطل خدمة توصيل الوثائق بعد تسجيل مولود جديد.

وقالت منصة أبشر، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن حل المشكلة وتفعيل الخدمة من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد http://absher.sa

2- اختيار خدماتي

3- ثم اختيار خدمات

4- ثم اختيار توصيل الوثائق بالبريد

5- ثم الضغط على طلب توصيل وثيقة

يذكر أن منصة أبشر أوضحت في وقت سابق، أنها حققت خلال عام 2021 الكثير من الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار وسهلت الوصول للخدمات المقدمة، التي تجاوزت 330 خدمة آمنة، إضافة إلى الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.

وقالت إن المستفيدين نفذوا من البوابة خلال عام 2021 أكثر من 85 مليون عملية، وإجراء أكثر من 271 عملية استعلامية، حيث يستفيد من المنصة أكثر من 23 مليون مستخدم، وتمكن الدعم الفني للمنصة من استقبال أكثر من 1.5 مليون مكالمة على مدى العام.

وأضافت أنه فيما يتعلق بتسجيل الدخول على أبشر أفراد، فهناك أكثر من 1.5 مليار عملية، وأكثر من 50 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر أعمال، وأكثر من 1.3 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر حكومة.

وأشارت منصة أبشر، إلى أنها أطلقت 36 خدمة جديدة، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمة المجيب الآلي “مسرور” للمستفيدين، وذلك بهدف حصولهم على الإجابة عن استفساراتهم في وقت أسرع.

كما تم إطلاق دليل أبشر أفراد التفاعلي، حيث قدم الدليل شروحات لأكثر من 300 خدمة، حتى يتمكن المستفيدون من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر.