شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الطاقة في زيارة عمل لحقل «الشيبة» رفقة الوزير البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من زيارة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، حقل الشيبة رفقة وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطاني كواسي كوارتنج.

واصطحب سمو الأمير وزير الطاقة، الوزير البريطاني، إلى حقل الشيبة في زيارة عمل.

ويعدّ حقل نفط الشيبة واحدًا من أهم حقول النفط والغاز في المملكة، لإمكاناته المتميزة، إذ يمكنه ضخّ إنتاج يومي يعادل ما تنتجه عدد من الدول المنتجة للنفط، كما أن نوعيته عالية وأقل تلويثًا من غيره من أنواع النفط.

في عام 1998، بدأت شركة أرامكو تجني ثمار جهد سنوات طويلة قضتها في البحث والاستكشاف عن النفط في الربع الخالي، مع بدء الإنتاج من حقل نفط الشيبة.