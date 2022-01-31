شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح آلية وخطوات تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات خطوات وآلية تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونياً.

جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال مواطن قال فيه “السلام عليكم..عندي سائق خاص انتهت الإقامة وهو خارج المملكة كيف أجدد الإقامة له؟

وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها “وعليكم السلام، بإمكانك تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل”.

وفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شروط وآلية نقل الكفالة للعمالة المنزلية عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الجوازات، عبر حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن آلية نقل خدمات العمالة المنزلية تكون على النحو التالي:

1 – عرض نقل الخدمة من قبل صاحب العمل.

2 – تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين.

3 – وصول الطلب للمكفولين.

4 – عند موافقة المكفول على الطلب، سيتم رسالة لصاحب العمل الجديد.

5 – الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية مقيم القديمة واستلام الجديدة.