شكرا لقرائتكم خبر عن ساعده في تعلم العربية.. سفير اليابان بالمملكة يتلو آيات من القرآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال سفير اليابان لدى المملكة، “فوميو إيوي” إنه بعد أن اهتم باللغة العربية وخلال رحلته في العالم العربي اتجه لدراسة وقراءة القرآن الكريم وحفظ آيات من الذكر الحكيم.

وقال سفير اليابان لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن القرآن الكريم والدين الإسلامي أساس مهم جدا لحياة الناس في هذا العالم”.

وأضاف السفير فوميو إيوي، أنه قرأ القرآن الكريم وحفظ منه بعض الآيات، على سبيل المثال سورة الفاتحة.

وقرأ سفير اليابان فوميو إيوي سورة الفاتحة بإتقان، مضيفا “أن دراسة القرآن الكريم ساعده أيضا في إتقان اللغة العربية”.