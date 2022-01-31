شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان وحرس الحدود تضبطان حمولة مخدرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن نقطة الضبط الأمني المشترك بمركز عثوان في محافظة الدائر بمشاركة حرس الحدود، ضبطت (49) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل تجاويف مركبة يقودها مواطن. وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة جازان وحرس الحدود تضبطان حمولة مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.