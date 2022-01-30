شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى من أرامكو لأهالي المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

افتتحت شركة أرامكو محطة وقود جديدة، في المنطقة الشرقية “الخبر”، كثاني محطة في المملكة.

وكتب الإعلامي إياد الحمود عبر حسابه على “تويتر” :” خبر سعيد لأهل الشرقية..أرامكو تفتتح ثاني محطاتها للوقود في الخبر، والي أثبتت تفوقها في محطتها الأولى بالرياض، كونها قدمت تجربة مختلفة ونقلة نوعية في مفهوم المحطات”.

وكانت أرامكو وتوتال إنيرجيز الفرنسية، أطلقتا محطتين للوقود، الأولى في الرياض والثانية في مدينة سيهات في المنطقة الشرقية ضمن خطة تحديث شبكة محطات الوقود في المملكة.

ووقعت الشركتان اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز عام 2019 لتحديث 270 محطة وقود ستكون أيضاً مزودة بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء، بحسب بيان نشرته أرامكو.

وستعمل هذه المحطات تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل.