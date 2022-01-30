شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف : كم تبقى على انتهاء الشتاء تمامًا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مدير البحث والتطوير والابتكار بالمركز الوطني للأرصاد د. ياسر الغفاري، إن الموجة الباردة القادمة ستتأثر بها عدة مناطق منها الرياض ستلامس درجة حرارتها الصفر وكذلك حائل والقصيم والمناطق التي سيكون بها ثلوج هي طريف والقريات وعرعر والأجزاء الشمالية.

وكشف “الغفاري” خلال مداخلة عبر “سكايب” في برنامج “الراصد”، عن المدة المتبقية على انتهاء موسم الشتاء مشيراً إلى أننا الآن في منتصفه. وقال إنه يتبقى 49 يوماً وينتهي فصل الشتاء تماماً.