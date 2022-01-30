شكرا لقرائتكم خبر عن 60 يوما على انتهاء «المهلة التصحيحة».. 7 ضوابط لشاحنات النقل للمنشآت والأفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل أنه لم يتبقَ سوى 60 يوماً على انتهاء المهلة التصحيحية لإلزام المنشآت والأفراد لنشاط نقل البضائع و وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على تطبيق أحكام اللائحة.

وتتضمن اللائحة بالنسبة لشاحنات النقل للمنشآت ما يلي:

– توفير 10 شاحنات كحد أدنى

– أن يكون عمر المركبة التشغيلي عند دخولها النشاط المحدد بحد أقصى 5 سنوات من سنة الصنع

– أن لا يزيد العمر التشغيلي عن 20 سنة من سنة الصنع

وبالنسبة لشاحنات نقل الأفراد

– توفير الرخصة العمومية لقيادة الشاحنة

– تقتصر قيادة المركبة على مالكها

– أن يكون عمر المركبة التشغيلي عند دخولها النشاط المحدد بحد أقصى 5 سنوات من سنة الصنع

– أن لا يزيد العمر التشغيلي عن 20 من سنة الصنع.