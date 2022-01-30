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شكرا لقرائتكم خبر عن 60 يوما على انتهاء «المهلة التصحيحة».. 7 ضوابط لشاحنات النقل للمنشآت والأفراد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل أنه لم يتبقَ سوى 60 يوماً على انتهاء المهلة التصحيحية لإلزام المنشآت والأفراد لنشاط نقل البضائع و وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على تطبيق أحكام اللائحة.
وتتضمن اللائحة بالنسبة لشاحنات النقل للمنشآت ما يلي:
– توفير 10 شاحنات كحد أدنى
– أن يكون عمر المركبة التشغيلي عند دخولها النشاط المحدد بحد أقصى 5 سنوات من سنة الصنع
– أن لا يزيد العمر التشغيلي عن 20 سنة من سنة الصنع
وبالنسبة لشاحنات نقل الأفراد
– توفير الرخصة العمومية لقيادة الشاحنة
– تقتصر قيادة المركبة على مالكها
– أن يكون عمر المركبة التشغيلي عند دخولها النشاط المحدد بحد أقصى 5 سنوات من سنة الصنع
– أن لا يزيد العمر التشغيلي عن 20 من سنة الصنع.
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