شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة نوعية لطفل «خديج» بعد ولادته مباشرة بمستشفى خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إجراء عملية دقيقة لطفل بعد ولادته مباشرة كأول عملية من نوعها بالمستشفى، والتي تكللت بالنجاح بفضل الله.

وتم إجراء العملية لطفل خديج يزن (٦٥٠) غراما ، وكان الطفل يعاني من تشوه خلقي في المريء ، وقد أجريت له العملية بعد الولادة مباشرة ، وتم ربط الناصور بين المريء والقصبة الهوائية وعمل أنبوب تغذية في المعدة.

وأوضحت صحة عسير في بيان لها، أنه بعد قضاء ثلاثة أشهر في عناية الأطفال الخدّج أجريت له عملية أخرى تم من خلالها عمل توصيل للمريء ، بعد أن وصل وزن الطفل إلى ما يقارب (٢ كلجم)، وتمت العمليتين بدون أي مضاعفات – ولله الحمد –.

وأضافت صحة عسير “تكون الطاقم الطبي من استشاري جراحة الأطفال والخدج والمناظير الدكتور علي عسيري ، واستشاري الأطفال حديثي الولادة الدكتور سلطان عسيري ، وأخصائييّ جراحة الأطفال الدكتور عبدالرحمن مرزا ، الدكتورة نوره الرويبعه ، والدكتور أحمد كشحه ، والدكتور مهند الجهني ، والدكتورة مروه عياد ، واستشاري التخدير الدكتور مازن زكريا شحيمه”.