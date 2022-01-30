شكرا لقرائتكم خبر عن نداء من أمانة ⁧عسير⁩ لجميع سالكي طريق الملك فهد المتجه إلى أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أهابت أمانة منطقة عسير، بجميع سالكي طريق الملك فهد المتجه إلى مدينة أبها بأنه اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء ١ فبراير ٢٠٢٢ سيتم البدء بأعمال صيانة فواصل جسر الإسكان ضمن أعمال مشروع صيانة الجسور والأنفاق. وكتبت الأمانة عبر حسابها على “تويتر” :” تهيب أمانة منطقة عسير جميع سالكي طريق الملك فهد المتجه الى مدينة أبها بأنه اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء ١ فبراير ٢٠٢٢ سيتم البدء بأعمال صيانة فواصل جسر الإسكان ضمن أعمال مشروع صيانة الجسور والأنفاق”.

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