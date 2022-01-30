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شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: هذه الممارسات في الأجهزة أو المستلزمات الطبية جرائم كبيرة موجبة للتوقيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنه يُحظر أي ممارسات تنطوي على الغش في الأجهزة أو المستلزمات الطبية أو عبوات أو أغلفة أي من ذلك.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الممارسات والسلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
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