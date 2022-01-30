شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خدمات.. إطلاق تطبيق لطالبات جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : دشّنت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اليوم هوية الطالبة الرقمية في تطبيق طالبات نورة،المقدم لطالبات الجامعة من أجل ضمان وصولهن الآمن والسريع إلى الخدمات، ومد جسور التواصل بين الجامعة وطالباتها.

ويهدف التطبيق إلى توفير أعلى درجات الاحترافية والجودة في تقديم الخدمات المتعددة، من وكالات الجامعة وعماداتها كافة إلى الطالبات بتقنية جاذبة وسهلة، كما يقدم لمستخدميه ورواده واجهة ميسرة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، حسب الوطن.

وتطبيق طالبات نوره يتضمن في إصداره الحديث العديد من الخدمات، مثل:

– هوية الطالبة الرقمية مدعومة بتقنية QR

– استعراض الجدول الدراسي.

– الاطلاع على المعدل التراكمي

– خدمة تقديم إخلاء طرف

– التسجيل في الأنشطة اللامنهجية داخل الجامعة، والتقويم الأكاديمي وغيرها من الخدمات والمزايا المقدمة، بهدف مواكبة التحول الرقمي من خلال ترشيد كفاءة الإنفاق.

– وتسهيل إجراءات الأعمال على الطالبة.

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