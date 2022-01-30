شكرا لقرائتكم خبر عن من غد وحتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : حذر المركز الوطني للأرصاد ، من وجود تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق المملكة، تبدأ من غد الإثنين وحتى الأربعاء.

وحسب بيان نشره المركز عبر حسابه على موقع “تويتر”، أشار إلى أن بداية التقلبات الجوية ستبدأ غدًا وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2-2-2022.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره اليوم الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والقصيم تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية.

ونوّه التقرير أن السماء تكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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