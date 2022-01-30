شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم عاجل من «التجارة» لكافة المطاعم والمقاهي بشأن «القهوة العربية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : وجّهت وزارة التجارة، تعميمًا لكافة المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، بشأن اعتماد الاسم الجديد للقوة العربية، وهو “القهوة السعودية”، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وأصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية” في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

وكتب ثامر الفرشوطي مسؤول باتحاد الغرف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تم اعتماد اسم (القهوة السعودية) بدلًا من مسمى (القهوة العربية) في تسمية و وصف المنتج و قائمة المنتجات لدى كافة المطاعم و المقاهي و المحامص ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية”.

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