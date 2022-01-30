شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية” تكشف عدد مخالفات احترازات كورونا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، أن مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغت 29164 مخالفة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن العدد الأعلى كان في الرياض حيث سجلت 8012 مخالفة، وتلتها منطقة المدينة المنورة بـ 4413 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 3632حالة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2564مخالفة، وسجلت منطقة حائل 2046 مخالفة، ثم منطقة القصيم والتي سجلت 1929حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1355في منطقة الجوف، ثم منطقة جازان والتي سجلت 1178مخالفة، تلتها منطقة تبوك بـ 1012 حالة، فيما سجلت منطقة الباحة 976 مخالفة ، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 730 حالة، وكما سجلت منطقة عسير مخالة693، وأخيرًا منطقة نجران والتي سجلت 624 حالة.

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة، تسجيل 3669 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مؤكدة انه تم تسجيل 4375 حالة تعافي، و940 حالة حرجة ، و3 حالات وفاة.