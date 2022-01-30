دراسة تكشف عن ظاهرة تصيب مدمني الهواتف الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

كشفت دراسة استقصائية جديدة شملت 1966 مستخدماً دائماً للهواتف الذكية أن 25 % منهم يعانون من ظاهرة تُعرف باسم "ضباب التطبيقات"، بحسب ماذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتحدث ظاهرة "ضباب التطبيقات" نتيجة الارتباك عند استخدام تطبيقات متعددة لمراسلة الأصدقاء، إذ ينسى مستخدمو الهواتف الذكية من يستخدم التطبيق، وبالتالي لا يمكنهم البقاء على اطلاع دائم بالمحادثات التي يتم إجراؤها.

ووجد الاستطلاع الذي نشرت نتائجة "سبوتنيك" أن واحداً من كل 3 أشخاص قال إنه فاته ليلة في الخارج أو حدث مهم مع الأصدقاء نتيجة ذلك.

بينما قال واحد من كل 10 إن ذلك تسبب في فقدان الاتصال بصديق أو تأثرت علاقته سلبا.

وكشف استطلاع رأي "YouGov" أن عدد المصابين بظاهرة "ضباب التطبيق" ارتفع إلى 38 % عند استخدامهم 3 تطبيقات ذكية، و43 % لمن استخدم 5 تطبيقات أو أكثر.

وقال أماندين لي بابي، المؤسس المشارك لـ"Element"، وهو تطبيق المراسلة الآمن الذي أجرى البحث، إن "وجود 5 أو 6 تطبيقات مراسلة مختلفة يزيد الضغط على حياتنا المزدحمة".

وتابع موضحا أن "هناك عددا كبيرا جدا من الأصوات التي تنطلق طوال الوقت، بحيث يتعذر على الأشخاص إدارتها، إنه لأمر محبط أن تتحقق من عدة تطبيقات وتقفز بينها لمراسلة أصدقاء مختلفين".

ووجد البحث الجديد أيضا أن علاقات الشباب تأثرت أكثر بـ"ضباب التطبيقات" من الأجيال الأكبر سنا، مشيرة إلى أن حوالي 57 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما نسوا الرد على صديق، وهو ما ينخفض ​​بشكل ملحوظ بالنسبة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما.