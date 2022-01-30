شركة ريكو تطلق كاميرا ببطارية قابلة للاستبدال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ريكو Ricoh إطلاق الكاميرا Theta X الجديدة من فئة الكاميرات 360 درجة. وذكرت أنها ستطرحها في الأسواق العالمية في مارس (آذار) المقبل.



وأوضحت الشركة اليابانية أنها الكاميرا تمتاز بشاشة كبيرة تعمل باللمس، وببطارية قابلة للاستبدال، ومستشعرين بدقة 48 ميغابيكسل للحصول على صور بجودة فائقة.

وتشبه هذه الكاميرا الموديل Theta Z1 مع اختلاف بينهما يتمثل في الشاشة قياس 2.25 بوصة على الجانب، تتيح التحكم في الكاميرا ومعاينة الصور، الملتقطة، للاستغناء عن تطبيق الهاتف الذكي لاستعمال الكاميرا الجديدة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر بدقة 48 ميغابيكسل على كل جانب، وعند تجميع الصور 360 درجة فإنها تظهر بدقة تبلغ 60 ميجابيكسل تقريبا، ويمكن للكاميرا أيضاً تسجيل مقاطع الفيديو 360 درجة بدقة 5760 x 2880 بيكسل وبسرعة 30 صورة في الثانية، كما قامت الشركة اليابانية بتحسين وظيفة تثبيت الصورة مقارنة بكاميرات Theta الأقدم.

وتؤكد الشركة أنها أول كاميرا من هذه السلسلة مزودة ببطارية وبطاقة ذاكرة خارجية microSD قابلتين للاستبدال، ما يسهل التعامل مع الكاميرا، ويمكن المصور من التحكم في الكاميرا عبر تطبيق الهاتف الذكي ونقل الصور إليه.

وأشارت الشركة إلى تجميع الصور ومقاطع الفيديو على الكاميرا مباشرة في الوقت الفعلي، ما يقلل الوقت اللازم لمعالجة الصور على الهاتف الذكي أو الحواسيب بدرجة كبير.

وتشتمل الكاميرا على وحدة GPS لتخزين بيانات الموقع على الصور، ومنفذ USB-C للشحن