كل ما تريد معرفته حول هاتف بيسون جي تي2 من أوميديجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "أوميديجي" عن إطلاق هاتفها الذكي Bison GT2 المخصص للاستخدامات الشاقة.



وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي Bison GT2 الجديد يتوافق مع فئات الحماية IP68 وIP69K، ومن ثم يتحمل الجهاز السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر دون حدوث أضرار.

وذكرت الشركة أن الإصدار الجديد من الهاتف يبدأ بسعر 300 دولار أمريكي.

وينبض بداخل الهواتف الجديدة المعالج Dimensity 900، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت. ويتم تجهيز الموديل Bison GT2 بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، في حين تزيد السعة إلى 256 جيجابايات مع الموديل GT2 Pro.

ويبلغ قياس الشاشة 6.5 بوصة، مع دقة وضوح 1080×2400 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 90 هرتز.

ويشتمل الهاتف الجديد على ثلاث كاميرات في الخلف: الأساسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا ماكرو، وكاميرا واسعة الزاوية. كما يدعم الهاتف شبكة 5G.

ببطارية عملاقة

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي أعلنت شركة أوميديجي عن إطلاق هاتفها الذكي Power 5 الجديد، والذي يعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد ويزخر ببطارية عملاقة "نسبيا".

ويدعم الهاتف الذكي Power 5 الجديد التشغيل بواسطة بطاقتي SIM، وروجت أوميديجي حينها لهاتفها الذكي الجديد من خلال البطارية سعة 6150 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 10 وات.

وينبض بداخل الهاتف الذكي معالج ميديا تيك Helio G25 ثماني النواة، مع شاشة قياس 6.53 بوصة وبدقة وضوح 1600 x 720 بيكسل، وتبلغ نسبة الشاشة لجسم الجهاز 92.7%، ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي.

وشركة أوميدجي هي شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية ومقرها في مدينة Shenzhen تأسست في فبراير/شباط 2012 ؛ اي منذ نحو 10 سنوات، وكانت تعرف من قبل باسم أومي.

تبيع Umidigi منتجاتها فقط من خلال تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Banggood وAliExpress وeBay وAmazon، مما يوفر أموال الشركة لفتح متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بهم.