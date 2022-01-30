طريقة لمنع المكالمات المزعجة على آي فون.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أضافت أبل تطبيقات للتحذير من المكالمات الآلية منذ بضع سنوات، ولا بد من جهاز آي فون يعمل بنظامiOS 9 أو أحدث، لتعمل التطبيقات بشكل فعال، وتوفر العديد من التطبيقات الشائعة خيارات مجانية ومدفوعة.



ومن البرامج المفضلة لدى المستخدمين Hiya و Nomorobo التي أن تعرض رسالة مع المكالمة الواردة تكشف المكالمة العادية، من الاحتيال، برسالة على الشاشة مثل Robocall أو احتيال.

وتعتمد التطبيقات على قواعد البيانات التي تجمع أرقام المتصلين المحتالين، لتصنيفها حسب عمليات الاحتيال.

ويوفر Verizon Call Filter خدمة كشف الرسائل غير المرغوب فيها، وهناك أيضاً T-Mobile Scar Shield الذي يوفر خدمة مماثلة.

ويمكن سؤال مشغل الشبكة عن تطبيق لكشف مكالمات الاحتيال، أو البحث في متجر التطبيقات، حسب ذا صن البريطانية.