شكرا لقرائتكم خبر عن “الموارد البشرية” توضح آلية الاتفاق على الأجر بين أطراف العلاقة العمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط التي يمكن الاتفاق عليها بين أطراف العلاقة العمالية بشأن الأجر في نظام العمل.

ويمكن لأطراف العلاقة العمالية الاتفاق على أن يكون الأجر ثابتًا أو متغيرًا أو بالاثنين معًا بحسب ما تنص عليه أحكام نظام العمل.

وحدد نظام العمل وكذلك لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية آلية احتساب الأجر المبني على نسبة من المبيعات بما لا يخالف الأنظمة الضريبية والاستثمارية في المملكة.