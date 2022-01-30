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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حالات الإصابة وارتفاع الحرجة.. الصحة تسجل 3669 حالة إصابة بكورونا و940 حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، والتي توزعت في عدد من مدن المملكة.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة على حسابها في تويتر فقد تم تسجيل 4375 حالة تعافي ، و940 حالة حرجة .
كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8936 حالة وفاة.
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