عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منازل خزفية صديقة للبيئة عمرها الافتراضي 500 عام

الأحد 30 يناير 2022

الخليج 365

قدمت شركة ”Geoship“ الأمريكية، تصميمًا جديدًا لمنازل خزفية مبتكرة وصديقة للبيئة، حيثُ تُعد حلًا لقضايا الإسكان وبديلًا عن المنازل التقليدية، لا سيما أنه يمكنها الصمود لأكثر من 500 عام.



ويجري بناء المنازل من خلال مادة تأتي على شكل ”قباب“ من الألواح المركبة والدعامات والمحاور المصنوعة من السيراميك بالكامل، حيثُ يتم دمج الأجزاء الخزفية خفيفة الوزن معا في الموقع باستخدام مواد خزفية لاصقة، وفقًا لما ذكره موقع ”كمبيوتر هوي“ الإسباني.

وقالت الشركة الأمريكية، إن المباني الجديدة خالية من الكربون وغير سامة ومقاومة للعفن والحرائق والفيضانات والزلازل والأعاصير، ويمكنها الصمود لأكثر من 500 عام.

وفي الداخل، يتخلل المنازل الضوء الطبيعي ويساعد الهواء النقي من الفتحات الموجودة أعلى وأسفل القبة على تبريد المنزل بشكل طبيعي، كما يساعد العزل المصنوع من نفس مادة السيراميك على جعل المنزل ”خاملا“، حيث يمكن تدفئته وتبريده دون طاقة خارجية.

وأوضحت الشركة الأمريكية، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، أن بناء المنازل هو صناعة ضخمة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات وتكون غير مستدامة، بينما تشكل القباب الجديدة المصنوعة من السيراميك الحيوي الصغير نموذجًا جديدًا للمستقبل المتجدد.

وتأتي القباب الخزفية في حجمين ويمكن استخدامها لوظائف مختلفة، من أستوديو في الفناء الخلفي إلى أجزاء مجمعة لتكون وحدة سكنية.

وبينت الشركة أن جميع منتجات البناء مثل الأسقف والدعامات والعزل والخشب والخرسانة والمواد اللاصقة والجدران والطلاء يمكن استبدالها بمادة السيراميك الحيوي.

وتتكون مادة السيراميك الحيوي من المعادن الخفيفة والألياف الطبيعية، التي تتفاعل في درجة حرارة الغرفة وتشكل خرسانة سيراميك شديدة البلورة.

وأكدت الشركة أن المادة الجديدة سهلة الصيانة، حيث يمكن لملاك المنازل إصلاح التلف بنوع من المعجون البلوري، أو حتى بطلاء يضيف طبقات إلى السيراميك الحيوي.

وقال مورجان بيرشينك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة ”نحن بحاجة إلى الكثير من التقنيات الجديدة لحماية الكوكب، فنحن بحاجة إلى نموذج جديد لمجتمع يعيش في وئام مع العالم الطبيعي“.

وتخطط الشركة لإجراء جولات تمويلية جديدة تساعدها في الإنتاج التجريبي وبناء مصنع قادر على إنتاج آلاف المنازل سنويا.

وتعد الأشكال الكروية الأكثر فاعلية في الطبيعة، فهي تغطي معظم مناطق المعيشة بأقل قدر من مساحة السطح، وعند مقارنتها بمنزل مماثل الحجم على شكل مستطيل، ستكون لمنازل القباب مساحة سطح أقل بنسبة 30%.