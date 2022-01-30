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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول دروس الحصص اليومية كاملًا من الأسبوع الثامن لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعاد حساب وزارة التعليم، نشر حدول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الثامن لجميع المراحل الدراسية، والتي نشرها حساب “قناة عين”، وجاءت كالتالي:
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/byOW9Hz1Q7— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/CFBOfImeD2
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.