شكرا لقرائتكم خبر عن جدول دروس الحصص اليومية كاملًا من الأسبوع الثامن لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعاد حساب وزارة التعليم، نشر حدول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الثامن لجميع المراحل الدراسية، والتي نشرها حساب “قناة عين”، وجاءت كالتالي:

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://bit.ly/3rZi40h