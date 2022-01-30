شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد مخالفة على انتهاء تأمين المركبة حال عدم استخدامها ؟ المرور يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور موقف المركبة غير المستخدمة، من الفحص الفني والتأمين وغرامات التأخير.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إن هناك مخالفة على انتهاء الفحص الفني والتأمين على المركبات غير المستخدمة.

جاء ذلك في رد من المرور، على استفسار بشأن انتهاء تأمين المركبة في حال عدم استخدامها وعدم تحريكها وهل يوجد مخالفة بسبب ذلك؟.

هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للحركة المرورية لتفادي تسجيل أي مخلفات أو غرامات.