شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يُخبيء 10 كيلو «حشيش» في تجاويف مركبة والأمن وحرس الحدود يتعاونان في ضبطه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن نقطة الضبط الأمني المشترك بمركز عثوان في محافظة الدائر بمشاركة حرس الحدود ضبطت 10 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر. وأوضح أن “المخدرات”، كانت مخبأة في تجاويف مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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