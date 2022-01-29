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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للمستفيد التنازل عن قرض في الصندوق العقاري؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد صندوق التنمية العقاري أنه يمكن للمستفيدين من القروض التناول عن القرض ولكن بشرط أن يكون الشخص الذي سيتم التنازل له من الأقارب خاصة الدرجة الأولى.
جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مستفيد قال فيه “هل يمكنني التنازل عن قرضي في الصندوق العقاري؟”.
وأجاب صندوق التنمية العقاري بقوله: “نعم يحق لمن لديه طلب في الصندوق العقاري التنازل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى”.
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