شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تحقق مع مسؤولين في "أسترازينيكا" بشبهة احتيال‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قالت الإدارة الوطنية لأمن الرعاية الصحية في الصين، اليوم السبت، إن السلطات استدعت مسؤولين في فرع شركة ”أسترازينيكا“ بالبلاد؛ للتحقيق في شبهة احتيال من موظفين بالشركة، فيما يتعلق بالتأمين الطبي.



وأضافت الجهة المنظمة لصندوق التأمين الطبي الحكومي، أن السلطات أمرت باعتقال جميع المشتبه بهم، لكنها لم تذكر تفاصيل الانتهاكات المشتبه بها أو حجم الأموال التي يشملها هذا التحقيق.

وأشارت إلى أنها طالبت فرع شركة أسترازينيكا في الصين بسد الثغرات في الإشراف على أنشطة التسويق.