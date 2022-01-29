شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: التمرين التعبوي المشترك في بقيق يظهر الجاهزية والتكاملية المعززة لمنظومة أمن الخليج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رسالة شكر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ورؤساء وفود دول مجلس التعاون على حضورهم التمرين التعبوي المشترك في بقيق. وأضاف سموه على حسابه في تويتر :” أثمّن جهودهم وتعاونهم في تحقيق تطلعات قادتنا، وآمال شعوبنا”. يأتي هذا مع ختام التمرين التعبوي المشترك في بقيق الذي أظهر الجاهزية والتكاملية التي تعزز منظومة أمننا الخليجي.

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