بعد مخالطة مصاب بكورونا.. رئيسة وزراء نيوزيلندا في العزل الذاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دخلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن في عزل ذاتي بعد مخالطتها عن قرب لحالة إصابة بمرض كوفيد -19، وفقا لبيان من مكتبها.



وحدثت المخالطة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري خلال رحلة طيران من كيريكيري إلى أوكلاند، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنبا اليوم (السبت) .

ووفقا للبيان: " لم تظهر أعراض على رئيسة الوزراء، وتشعر بأنها بحالة صحية جيدة".

وسوف يتم إخضاع أردرن على للفحص غدا الأحد، وستواصل العزل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كيرو وأعضاء من طاقم العاملين معها أيضا على متن نفس الطائرة، ويتبعون الآن نفس التعليمات الخاصة بالعزل.