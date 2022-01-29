شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذر.. آثار جانبية "خطيرة" للأيبوبروفين قد تدل على "نزيف في معدتك"! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يمكن استخدام مسكّنات الألم لمعالجة عدد من المشاكل، مثل معالجة فترات الحيض المؤلمة والصداع النصفي والتهاب المفاصل الروماتويدي.



ومع ذلك، فإن أحد الخيارات الشائعة يحمل معه بعض الآثار الجانبية المقلقة.

ويستخدم الأيبوبروفين، كدواء مضاد للالتهابات غير ستيرويدي، على نطاق واسع لخصائصه في تخفيف الآلام، خاصة عندما يتعلق الأمر بألم المفاصل. ويمكن شراء معظم أنواع الإيبوبروفين من الصيدليات، ولكن بعض الأدوية يجب عدم مزجها معه، أو قد تواجه آثارا جانبية غير مرغوب فيها.

وإذا تم تناول الأيبوبروفين عن طريق الفم، فقد يتسبب في حدوث صداع أو دوار أو غثيان أو قيء أو عسر هضم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، إن هذه الآثار الجانبية تحدث لدى أكثر من شخص واحد من كل 100 شخص، وبالتالي تعتبر "شائعة".

وإذا واجهت هذه الآثار الجانبية عند تناول الأيبوبروفين، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

وفي هذه الأثناء، هناك بعض الآثار الجانبية "الخطيرة" التي تتطلب استدعاء فوريا لطبيبك. وتشمل البراز الأسود أو الدم في القيء. وفي الواقع، يمكن أن يشير البراز الأسود إلى "نزيف في معدتك".

وأخبر طبيبك أيضا على الفور إذا تورم كاحلك، أو كان هناك دم في بولك، أو إذا كنت غير قادر على التبول. فمثل هذه المشاكل تدل على وجود مشكلة في الكلى.

وإذا كان هناك أي ألم "شديد" في الصدر أو المعدة، فقد يكون نتيجة لثقب في المعدة أو الأمعاء.

وقد يؤدي الأيبوبروفين أيضا إلى صعوبة في التنفس أو تفاقم أعراض الربو.

وإذا وقع أي مما يلي اطلب الإسعاف :

• الإصابة بطفح جلدي قد يشمل حكة أو احمرار أو انتفاخ أو بثور أو تقشر في الجلد.

• ضيق في الصدر أو الحلق.

• صعوبة في التنفس أو التحدث.

• تورم الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

وتدل الآثار الجانبية مثل هذه على رد فعل تحسسي خطير يتطلب علاجا فوريا في المستشفى.

ووفقا لـ NHS، من الآمن تناول الأيبوبروفين مع الباراسيتامول.

ومع ذلك، يحذر الجسم الصحي من أنه لا يجب تناول الأيبوبروفين مع مسكنات الألم المماثلة مثل الأسبرين أو النابروكسين "دون التحدث إلى الصيدلي أو الطبيب" حول هذا أولا.

وفي الواقع، يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية معينة قبل البدء في تناول الأيبوبروفين، وفقا لـ NHS.