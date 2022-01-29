مفاجاة.. ماذا يفعل مشروب مياه البحر المالحة في جسمك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير طبي حديث، عن فوائد مذهلة للجسم، من تناول مشروب مياه البحر المالحة، خاصة قبل النوم.



ونصح خبراء بأن تناول مشروب مياه البحر المالحة، يساعد في الحصول على نوم عميق وطويل، ويمنع الاستيقاظ المفاجئ من أجل قضاء الحاجة، بحسب موقع "ومانزورلد".

ونقل تقرير نشره الموقع، عن الخبير جوناثان ستيل، الذي يعمل ممرض معتمد، قوله إن الكثير من الأشخاص يعانون، من صعوبة في النوم، خصوصا بعد يوم عمل طويل وشاق، لذلك ينصح الخبراء بتناول مشروب مياه البحر المالحة، والذي يساعد على النوم العميق سريعا.

ويشير ستيل إلى أن المقصود ليس المياه التي تخرج من البحر، وإنما المياه التي يضاف إليها القليل من الملح المستخرج من البحر.

وأضاف أن تناول هذه المياه، يعد أحد العلاجات الطبية التي يوصي بها الأطباء من أجل نوم أفضل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأرق.

وأوضح أن مياه البحر المالحة تحتوي على مادة تسمى الإلكتروليتات، وهي المادة المسؤولة عن توازن السوائل في الجسم.

ويقول ستيل إن الملح البحري غير المعالج يساهم في وصول الماء كل خلايا الجسم، ويجنب الجسم تراكمات السوائل، كما يجنبه الاستيقاظ غير المناسب خلال الليل، مشيرا إلى أن المهم تحديد كمية الماء، إذ يجب تناول كمية محدودة منه، والتي يمتد مفعولها لفترة طويلة.

وينصح الخبراء بتناول كوب من ماء البحر بحجم 8 أونصات، وذلك قبل النوم بنصف ساعة، ومن الضروري أن يحتوي كوب الماء على رشة صغيرة من الملح البحري، لافتا إلى أن جمعية القلب الأمريكية، تحذر النساء فوق الخمسين عاما بأن عليهن تناول كمية أقل منها، بحيث لا تزيد كمية الملح على 1500 ملليغرام في اليوم.