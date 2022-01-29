دراسة: تأثير أعراض أوميكرون على النساء قد يكون أشد من الرجال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أن أحد الأعراض الرئيسية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن التعب يعد من الأعراض البارزة لمختلف متحورات فيروس كورونا المستجد، مضيفة: "لكن الأبحاث الجديدة أظهرت أن هذا العرض يصيب النساء المصابات بأوميكرون بشكل أكبر" من الرجال.

وأجرت شركة Web MD الأمريكية استطلاع رأي، سألت فيه عيّنة من المستجوبين عن عدد المرات التي شعروا فيها بالتعب خلال الفترة من 23 ديسمبر/ كانون الأول إلى 4 يناير/ كانون الثاني.

وقال ثلث الرجال إنهم عانوا من التعب، خلال هذه المدة، لأسباب مختلفة، لكن 40% من النساء أبلغن عن معاناتهن من التعب الشديد بسبب "كوفيد-19"

وفي هذا الصدد، قال خبير الأمراض المعدية، ساشين ناجراني، إن "التعب يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بعدوى كورونا، كما يمكن أن يكون نتيجة سبب آخر، أي إجهاد عقلي أو بدني".

كما ذكرت أنجليك كويتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، أن أحد الأعراض الرئيسية لأوميكرون هي التعب وآلام الجسم وصداع الرأس. وقالت الدراسة إن هناك حاجة لتفسير لماذا يؤثر عارض التعب بشكل أكبر على النساء المصابات بالمتحور الجديد.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، اكتشف المصابون بمتحور أوميكرون أن العلامة الأولى لمعرفتهم بالإصابة تتمثل في بحة الصوت قبل الشعور بأي أعراض أخرى. ووجد العلماء في المملكة المتحدة التي تعد أوميكرون السلالة السائدة فيها، أن أهم خمسة أعراض للمتحور الجديد هي سيلان الأنف والصداع والتعب سواء كان خفيفا أو شديدا والعطس ومشاكل الحلق.

كما وجدوا لاحقا أن 50% فقط من المصابين بأوميكرون قد تأثروا بأعراض فيروس كورونا التقليدية الثلاثة وهي: الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق.