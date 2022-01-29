واتس آب تطلق وظيفة الإيقاف المؤقت للرسائل الصوتية.. في آي فون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلق تطبيق واتس آب الإصدار الجديد 22.2.75 لهواتف آي فون، الذي يمتاز بالإيقاف المؤقت للرسائل الصوتية.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة تتيح إمكانية إيقاف التسجيل الصوتي مؤقتاً واستئنافه، مشيرة إلى أن زر الإيقاف المؤقت، يظهر إلى جانب زر الإنهاء.

ولم تفصح واتس آب عما إذا كانت هذه الوظيفة ستتوفر للأجهزة العاملة بنظام غوغل أندرويد، أم لا.