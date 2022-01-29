العاصفة ياسمين تضرب لبنان والأرصاد تحذر من الثلوج على ارتفاع 800 متر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت الأرصاد الجوية اللبنانية من خطر سلوك الطرقات الجبليّة فوق ال٨٠٠ متر بسبب تراكم الثلوج و خطر الانزلاقات بسبب تكون الجليد، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠م وما فوق خلال الفترة الصباحية.



ونوهت الهيئة الى خطر تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر والذي يؤدي الى انزلاق السيارات، بالإضافة الى تشكّل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات.

وضربت العاصفة ياسمين، لبنان ، وتصدرت جوجل تريند اليوم في مصر، حيث تساقطت الثلوج مساء الأربعاء - الخميس ابتداء من ارتفاع 600 متر، ما عزل عشرات المناطق الجبلية، خصوصاً في البقاع وأقضية الشوف وعاليه وزحلة، وفقاً لشبكة يورو نيوز.

وانقطعت الطريق الدولية التي تربط غرب لبنان بشرقه، كما انقطعت معظم الطرق الأخرى التي تمر بمناطق يزيد ارتفاعها عن 1000 متر.